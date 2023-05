BERNSTEIN RESEARCH stuft Evonik auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen für das erste Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe besser abgeschnitten als befürchtet, und der tristere Jahresausblick komme nicht unerwartet, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem werde eine Erholung für das zweite Halbjahr erwartet./mis/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2023 / / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2023 / / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 19,26EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Gunther Zechmann

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m