02.05.2023 - Die akuten Probleme einiger amerikanischer Mittelstandsbanken haben sich für den Moment beruhigt, grundsätzlich gelöst ist das Thema allerdings nicht. Aus dem ersten „Bank-Run" (Sorge vor Konkurs der Bank) des Digitalzeitalters ist ein „Bank-Walk" geworden, d.h. die Abflüsse der Kundeneinlagen gehen in reduzierter Form stetig weiter (ohne Panik), weil es schlicht attraktivere Anlagemöglichkeiten am Geldmarkt gibt.



Rationales versus irrationales Verhalten

Das ganze Thema ist ein wenig bizarr, denn weder geht es wie sonst bei panikartigen Zuständen an den Märkten um irrationales Verhalten einiger Marktteilnehmer, noch ist die Lösung des Problems besonders kompliziert, denn die Faktenlage ist klar:



1) Die für Anleger erzielbaren Zinssätze am Geldmarkt steigen im Zuge der Zinserhöhungen der Fed.



2) Die Banken geben diese gestiegenen Zinsen kaum an ihre Kunden weiter. Diese wiederum reagieren darauf, in dem sie kontinuierlich Anlagen abziehen und in höher rentierliche Geldmarktfonds umschichten ...