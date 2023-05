Wacker Neuson leiden unter Gewinnmitnahmen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einem Kursanstieg um etwa 80 Prozent seit Ende September machen die Anleger am Dienstag bei Wacker Neuson Kasse. Zuletzt ging es nach dem Quartalsbericht des Baumaschinenherstellers für die Aktien um drei Prozent bergab, nachdem sie in den Tagen zuvor erstmals seit mehr als einem Jahr wieder über der 23-Euro-Marke gehandelt wurden. Die zuletzt deutlich ansteigende 21-Tage-Linie geriet damit noch nicht in Gefahr.

An den Resultaten gab es ersten Stimmen zufolge keine Kritikpunkte. Laut dem Experten Martin Comtesse von Jefferies Research hatte das Unternehmen einen starken Jahresauftakt - mit einem Wachstum und einer Profitabilität, die jeweils besser seien als es der diesjährige Zielkorridor vorgebe.