Glooko präsentiert die umgestaltete Mobile App

Verbesserungen bieten eine nahtlose Erfahrung und ebnen den Weg für „Precision Engagement" im Gesundheitswesen

PALO ALTO, Kalifornien, USA, 9. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Glooko, Inc. kündigte heute die Umgestaltung ihrer preisgekrönten mobilen App für die vernetzte Versorgungsplattform an, die den Benutzern ein optimiertes Erlebnis bieten wird. Das schlanke, moderne Design erleichtert die Navigation durch alle robusten Funktionen in der mobilen Glooko-App für ein besseres Diabetesmanagement. Wenn die App mit dem medizinischen Fachpersonal des Benutzers verbunden ist, enthält die neueste Version der App auch Verbesserungen, die eine Personalisierung der Versorgung durch eine bevorstehende Weiterentwicklung ermöglichen, das sogenannte „Precision Engagement".