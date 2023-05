Die Bankenkrise geht unvermindert weiter, wie die gestrigen US-Daten zur Kreditvergabe gezeigt haben - dennoch ist die Wall Street derzeit geradezu apathisch. Dabei gibt es zahlreiche Faktoren, die für Bewegung sorgen müßten: so die Bankenkrise, die erst gelöst ist, wenn die Zins-Konkurrenz beseitigt wäre. Also müßte die US-Notenbank Fed die Zinsen senken - aber das würde sie nur dann tun, wenn etwas "Schlimmes" passiert. Die Wall Street aber will Zins-Senkungen, ohne dass etwas Schlimmes passiert - und das wird absehbar nicht funktionieren. Daher steigt die Korrekturgefahr für die Aktienmärkte, weil die Beste aller Welten eingepreist ist und daher die Bwertungen sehr hoch sind: also keine Rezession der US-Wirtschaft, aber dennoch werde die Fed die Zinsen senken. Das passt nicht zusammen - aber derzeit wird an den Aktienmärkten passend gemacht, was nicht wirklich passt..

Hinweise aus Video:

1. Inflation: Unternehmen setzen auf das Prinzip „Preis vor Menge“

2. Nasdaq: Der Anstieg bleibt fragil – Rally lastet allein auf Big Tech

Das Video "Wall Street: Bankenkrise und die Ruhe vor dem Sturm!" sehen Sie hier..