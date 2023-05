40 % der Mütter von Kindern unter drei Jahren sind erwerbstätig / Anteil seit 2008 um 9 Prozentpunkte gestiegen

WIESBADEN (ots) - Familie und Arbeit unter einen Hut zu bekommen, ist für Eltern

eine besondere Herausforderung. Vor allem Mütter übernehmen oft die Sorgearbeit

und passen ihre Erwerbstätigkeit der Familiensituation an. Im Jahr 2022 waren

39,7 % der Mütter mit mindestens einem Kind unter drei Jahren erwerbstätig, wie

das Statistische Bundesamt anlässlich des Muttertags am 14. Mai mitteilt. Der

Anteil ist binnen 14 Jahren um 9 Prozentpunkte gestiegen, 2008 zu Beginn der

Zeitreihe lag er bei 30,8 %. Ein Grund dürfte der Ausbau der Kinderbetreuung im

Zuge der Einführung eines rechtlichen Anspruchs auf frühkindliche Betreuung

sein. Auf die Erwerbstätigkeit von Vätern mit Kindern unter drei Jahren wirkte

sich dies kaum aus. 2022 waren 89,6 % der Väter mit einem Kind unter drei Jahren

erwerbstätig, 2008 waren es 88,9 %.



Insgesamt lebten im vergangenen Jahr in Deutschland 8,2 Millionen Mütter mit

minderjährigen Kindern unter einem Dach. Bei 2,1 Millionen von ihnen war

mindestens ein Kind jünger als drei Jahre.