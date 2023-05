Aktien der Swiss Investment Solution bereits überzeichnet - Positive Erfahrung der Anleger

Genf (ots) - Swiss Investment Solution (https://swissinvestmentsolution.com/)

auf Wachstumskurs. Nach dem Einstieg beim größten japanischen Asset Manager

Daiwa SB steht nun auch der Gang an die Börse fest. Zudem plant das Unternehmen,

weitere Beteiligungen zu erwerben und das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und

Abschreibungen bis 2024 auf 550 Millionen Dollar zu steigern.



Seit der Gründung der Swiss Investment Solution haben bereits über 12.000

Privatanleger und institutionelle Anleger in Swiss Investment Solution

(https://swissinvestmentsolution.com/) -Anlagemöglichkeiten investiert, der

Gesellschaft damit auch ihr Vertrauen ausgesprochen und ihre positiven

Erfahrungen in Kapital umgewandelt.