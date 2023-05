Bitcoin oder Gold: Was taugt mehr als sicherer Hafen bei der Bankenkrise?

Zwei Monate ist es her, als die ersten Banken kollabierten. Während Vermögensverwalter zwischen März und Anfang Mai eine Netto-Longposition von rund 20 Milliarden US-Dollar bei Gold-Futures aufbauten, trieben Kleinanleger eher den Bitcoin-Preis nach oben, wie JP Morgan beobachtete. Von Bitcoin-Futures hielten die Großanleger weitgehend Abstand, wie Daten zeigen.

Abschrecken könnte sie nach wie vor die starke Volatilität bei Kryptos. Zudem hat sich Gold in seiner Historie bereits als krisensicher bewiesen. Für Kryptowährungen ist es mehr oder weniger die erste schwere Bankenkrise. Zudem machten die in Schieflage geratenen Banken wie Silvergate Capital oder die Signature Bank Krypto-Geschäfte, was in den Köpfen der großen Anleger anscheinend mitschwingt.