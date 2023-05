Zweistellige Zuwächse im Gesamtjahr 2022 | Kreditbanken steigern Neugeschäft an Konsum- und Investitionskrediten

Berlin (ots) - Die auf Finanzierungen von Konsum- und Investitionsgütern spezialisierten Kreditbanken haben ihre Kreditvergabe im Gesamtjahr 2022 insgesamt deutlich ausgebaut. Sie vergaben neue Kredite im Wert von 122,8 Milliarden Euro an Verbraucher und Unternehmen. Das waren 11,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch die Gesamtzahl neuer Kreditverträge erhöhte sich um 8,1 Prozent auf 11,1 Millionen Stück. Nach zwei Jahren, in denen das Kreditneugeschäft pandemiebedingt gesunken war, zeigte sich damit in 2022 eine deutliche Wiedererholung, die auch zu einem weiteren Bestandswachstum führte. Ihren Gesamtbestand an Krediten steigerten die Kreditbanken zum 31.12.2022 um 4,3 Prozent auf 180,2 Milliarden Euro.



"Trotz eines weiterhin herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds haben die Kreditbanken ihr Finanzierungsgeschäft in 2022 wieder deutlich ausgebaut", sagt Frederik Linthout, Vorstandsvorsitzender des Bankenfachverbandes. Gewachsen sind dabei sämtliche Geschäftsfelder der Mitgliedsinstitute, allen voran die Konsum- und die Investitionsfinanzierung.



- Konsumfinanzierung wächst vor allem bei Kfz

- Investitionsfinanzierung plus 21,8 Prozent

- Einkaufsfinanzierung und Forderungsankauf erholen sich deutlich - Kfz-Finanzdienstleistungen: weniger Leasing, mehr Kredit

