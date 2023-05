Disney Aktie vor den Quartalszahlen – Wie kommen die neuen Filme an?

Bei Disney schien in den letzten 3 Jahren alles richtig zu laufen. Doch trotzt Einführung eines erfolgreichen Streaming-Service Dienstes, der Wiedereröffnung der boomenden Themenparks und einiger Kino-Blockbuster konnte sich die Disney Aktie nicht gut entwickeln. Darüber hinaus entschied sich der Aufsichtsrat im November 2022, dass der ehemalige CEO Bob Iger den Konzern erneut übernehmen soll, um den glücklosen Bob Chapek abzulösen, der nach einer Reihe von Fehltritten während seiner Amtszeit entlassen worden war. Der Wechsel an der Spitze könnte einen bedeutenden Strategiewechsel auslösen.

Schulden drücken Disney

Viele Anleger neigen dazu, zu kurzfristig zu denken, eher in Monaten und nicht in Jahren, so dass es ihnen wie eine Ewigkeit vorkommen wird, wenn sie auf die aktuelle Performance der Disney Aktie schauen. Das liegt daran, dass die Disney-Aktie heute ungefähr so viel kostet wie vor fünf Jahren. Angesichts der Tatsache, dass Disney eine der bekanntesten Marken der Welt ist und mit Disney+ über einen boomenden Streaming-Dienst verfügt, ist die Frage nach dem warum berichtigt.

Natürlich gibt es dafür keine einfache Erklärung. Disney ist nicht zwar nicht tot, aber die finanzwirtschaftlichen Erträge sind in den letzten 1-2 Jahren deutlich gesunken. Ein Blick auf die Fundamentaldaten von Disney offenbart einige Schwachstellen, sodass eine gewisse strategische Neuausrichtung notwendig erscheint und der Verkauf von einigen Geschäftsbereichen nicht abwegig ist. Die Schuldenlast von Disney ist nach der Übernahme von Medienrechten von Fox hoch. Disney zahlt nun jährlich etwa 1,4 Milliarden Dollar an Zinskosten für diese Schulden, was etwa 40 % des Nettogewinns des Unternehmens im Jahr 2022 entspricht. Gleichzeitig sind die ausstehenden Aktien in den letzten fünf Jahren um 22 % gestiegen, was einen geringeren Gewinn pro Aktie bedeutet.