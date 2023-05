Bayerns Volks- und Raiffeisenbanken blicken auf solides erstes Quartal zurück / Neugeschäft mit Wohnbaukrediten fängt sich wieder - Kundinnen und Kunden schichten von Sicht- in Termineinlagen um

München (ots) - Trotz vieler Unsicherheiten, gestiegener Zinsen und nach wie vor hoher Inflation können die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken auf ein solides erstes Quartal 2023 zurückblicken. "Dank ihres kundenorientierten und regionalen Geschäftsmodells und ihrer tiefen Verwurzelung vor Ort bewähren sich die bayerischen Kreditgenossenschaften als stabil und ernten damit das Vertrauen der Kundinnen und Kunden", kommentierte Gregor Scheller, Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB), die Zahlen am Dienstag in München.

In den USA ist es zu Schieflagen von Banken gekommen. Die Volks- und Raiffeisenbanken in Bayern zeigen sich dagegen in solider Verfassung. "Auch die Kundinnen und Kunden sind cool geblieben und haben den Volks- und Raiffeisenbanken die Treue gehalten", sagte Scheller.