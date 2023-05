FRX Innovations meldet steigende Nachfrage bei seinen Stammkunden

Vancouver, British Columbia, 8. Mai 2023 / IRW-Press / – FRX Innovations (TSXV: FRXI) (FWB: W2A.F) (OTCQB: FRXIF) („FRX“ oder das „Unternehmen“), ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von umweltverträglichen additiven Flammschutzmitteln der Marke Nofia, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Monat Mai bis dato Nachbestellungen von zwei Chemiekonzernen und einem Großhändler im Gesamtwert von 585.000 CAD erhalten hat. Diese Aktivitäten sind der klare Beweis dafür, dass wir nach zwei sehr volatilen Jahren in der Branche aufgrund von Covid und anderen großen Weltereignissen wieder zur Normalität zurückkehren. Nach weniger als der Hälfte des zweiten Quartals hat der Umsatz im zweiten Quartal bereits den Umsatz im ersten Quartal um mehr als 26 % überflügelt und entspricht einem Plus von 200 % gegenüber dem Umsatz im vierten Quartal 2022.

FRX will vor allem in jenen Märkten wachsen, wo vor kurzem Verbote für bromierte Flammschutzmittel und Beschränkungen für PFAS-Chemikalien in Kraft getreten sind. Die neue, zum Patent angemeldete Formulierung des Unternehmens, welche die Flammschutzmittel auf PFAS-Basis und Anti-Tropf-Mittel in Polycarbonat und dessen Mischungen ersetzen soll, stößt auf zunehmendes Interesse. Dieses innovative Produkt kann in einer Reihe von Anwendungsbereichen eingesetzt werden, die von der Unterhaltungselektronik über die Automobilindustrie bis hin zur Baubranche und Industrie reichen, und wurde zuletzt auf der AMI Flame Retardant Conference in den USA und auf der Chinaplas – der weltweit führenden technologieorientierten Fachmesse für Kunststoffe und Gummi – vorgestellt. Seit der Ersteinführung des innovativen FRX-Produkts konnten bereits 15 neue Programme mit großen internationalen Polycarbonat-Herstellern lanciert werden.

Marc Lebel, der CEO von FRX Innovations, erklärt: „Die Marktakzeptanz von Nofia gewinnt zunehmend an Dynamik, nachdem große Chemiekonzerne auf der ganzen Welt nach neuen und innovativen Produkten suchen, um alte Flammschutzmittel zu ersetzen, die ein Risiko für die menschliche Gesundheit darstellen. FRX zählt mit seiner neuen, vollständig PFAS-freien flammhemmenden Lösung für Polycarbonat-Kunststoffe und deren Legierungen zu den ersten Herstellern auf dem Markt.“