Industriestudie 2023 Mitarbeiter ignorieren Richtlinien zum Umgang mit Daten

Dresden (ots) - In sechs von zehn Unternehmen ignorieren Mitarbeitende aus

Bequemlichkeit oder Zeitersparnis die Richtlinien für den Umgang mit Daten.

Diese Nachlässigkeit kann Produktionsprozesse und Projekte gefährden, zumal nur

knapp ein Viertel der Belegschaft über ein sehr hohes Risikobewusstsein im

Umgang mit Daten verfügt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des

Technologieunternehmens XPLM. Befragt wurden 126 Entscheider aus der Industrie.



Viele Unternehmen drängen auf einen sicheren und regelkonformen Umgang mit

Daten. Leider wird der barrierefreie Informationsfluss durch unterschiedliche

IT-Systeme oder Medienbrüche jedoch so erschwert, dass Mitarbeitende eigene

"Abkürzungen" wählen, die nicht den Sicherheitsstandards entsprechen. Charly

Wachtel, Geschäftsführer des Technologieunternehmens XPLM und verantwortlich für

das Datenvernetzungstool XSPHERE warnt vor einem zu nachlässigen Umgang mit

Daten. Zwar hätten die meisten Manager die potenziellen Risiken erkannt, aber:

"Sie bekommen das Problem nicht in den Griff, weil die bestehende

IT-Infrastruktur den Mitarbeitenden Steine in den Weg legt. Die Folge: In 61

Prozent der Unternehmen ignorieren oder umgehen die Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter bestehende Richtlinien für den Umgang mit Daten", so Charly Wachtel.