Otto Group schließt strategische Partnerschaft mit Covariant / Zum Start werden mehr als einhundert Roboter implementiert, um die Logistik zu stärken (FOTO)

Hamburg (ots) - Als Grundlage für zukünftiges Wachstum geht die Otto Group,

größter Onlinehändler mit europäischem Ursprung, eine langfristige strategische

Partnerschaft mit Covariant ein, dem weltweit führenden Unternehmen für

Künstliche Intelligenz (KI) in der Robotik[1] mit Hauptsitz in Emeryville,

Kalifornien. Die KI-gesteuerten Roboter von Covariant werden eine Vielzahl

manueller Fulfillment-Tätigkeiten automatisieren, die bislang noch eine

Hand-Augen-Koordination erfordern. Sie unterstützen die Otto Group dabei, den

Service für ihre Kund*innen zu verbessern und einen weiteren wichtigen Schritt

in Richtung einer digitalisierten und KI-gesteuerten Zukunft zu gehen.



Durch den Einsatz der Covariant-Roboter plant die Otto Group, ihre betriebliche

Effizienz zu steigern, Lösungen gegen den Fachkräftemangel zu finden und die

Arbeit in ihren Fulfillment-Zentren insgesamt zu optimieren. Die Investition

soll neue Arbeitsprofile und attraktive Arbeitsplätze schaffen, gleichzeitig die

Gesamtleistung der Einrichtungen erhöhen und zuverlässigere Lieferzeiten

gewährleisten - insbesondere in Zeiten hoher oder schwankender Auslastung.