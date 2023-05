DAX weiter mit Respekt vor der 16.000

Mit der 16.000er Marke direkt vor der Nase steht der Deutsche Aktienindex erneut still. Es fehlen weiterhin die positiven Impulse, um auf dem hohen Niveau und ob der vielen Unsicherheitsfaktoren noch Käufer in den Markt zu locken. Bisher wurde jeder Anlauf direkt wieder abverkauft. Mit den morgigen US-Inflationsdaten ist auch heute ein eher ruhiger Handelstag zu erwarten, da sich Investoren von den Zahlen nicht auf dem falschen Fuß erwischen lassen wollen.

Das DAX-Mitglied Daimler Truck legte heute Morgen seine Zahlen zum ersten Quartal vor und kann damit eigentlich überzeugen. Unter dem Strich verdiente der LKW-Hersteller drei Mal so viel wie im Vorjahresquartal. Der Grund dafür liegt vor allem in der Entspannung der Lieferketten gepaart mit einem deutlichen Absatzplus von 25 Prozent. Die operative Marge des Unternehmens konnte von 5,8 auf 8,8 Prozent erhöht werden. Daimler Truck wirtschaftet also deutlich effizienter als zuvor. Die Aktie kann von den Zahlen allerdings nicht profitieren, das vorbörsliche Plus hat nicht gehalten.

Ebenfalls gute Zahlen konnte gestern Abend nach Börsenschluss der US-Zahlungsdienstleister PayPal vorlegen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal stand beim Nettoergebnis ein Plus von über 50 Prozent. Der Umsatz konnte um neun Prozent gesteigert werden. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr wurde angehoben. Während die Zahl der PayPal-Nutzer weiter stieg, baut das Unternehmen auf der anderen Seite Personal ab. Auch hier steht also die Effizienzsteigerung im Vordergrund. Und wie bei Daimler Truck trennen sich Anleger von der Aktie. Das Minus im nachbörslichen Handel liegt bei fast sechs Prozent. „Buy the Rumor, Sell the Facts“, heißt scheinbar die derzeitige Devise an der Börse, was auch den Seitwärtstrend der Indizes erklären dürfte.