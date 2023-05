BAADER BANK stuft Dürr auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Dürr nach Quartalszahlen des Maschinenbauersauf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Zwischenbericht sei durch einen außerordentlich starken Auftragseingang, aber eine enttäuschende Margenentwicklung geprägt gewesen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dennoch habe Dürr den Ausblick bestätigt. Die Aktie sieht der Experte weiterhin als unterbewertet an./gl/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2023 / 08:50 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Duerr Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 31,76EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Peter Rothenaicher

Analysiertes Unternehmen: Dürr

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m