KI als Million-Dollar-Frage für Anleger

Künstliche Intelligenz war für viele bis vor wenigen Monaten nicht richtig greifbar und wurde auch an den Aktienmärkten kaum beachtet. Mit ChatGPT hat sich dies seit Ende vergangenen Jahres schlagartig geändert. Knapp vier Monate, nachdem das Vorgängermodell GPT-3.5 veröffentlicht wurde, ist das neue KI-Modell GPT-4 zu weitaus größeren Leistungen fähig. Wie die Herstellerfirma OpenAI behauptet, gehört GPT-4 beim amerikanischen Juristenexamen zu den besten 10 Prozent. Zum Vergleich: GPT-3.5 lag bei den untersten 10 Prozent.

Ob KI wie von Optimisten erhofft, die Menschheit aber auch wirklich in ein neues Zeitalter katapultieren wird und Ausgangspunkt der vierten industriellen Revolution ist, kann aktuell nicht beantwortet werden. Für Fantasie ist jedenfalls gesorgt, denn es geht um viel Geld. So soll sich der Markt für KI innerhalb von zehn Jahren bis 2030 auf fast zwei Billionen Dollar etwa verzwanzigfachen.

Schätzungen des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen PwC zufolge könnte KI bis 2030 einen Beitrag von 15,7 Billionen Dollar zur Weltwirtschaft leisten. Angesichts dieser Zahlen ist es kein Wunder, dass KI-Aktien die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen haben.

Eingeschränktes Universum

Das Universum an börsennotierten Unternehmen ist allerdings überschaubar und vor allem auf die großen US-Tech-Titel beschränkt. KI-Aktien lassen sich in der Regel in zwei verschiedene Kategorien einteilen, meint Jürgen Molnar, Kapitalmarktexperte vom Broker RoboMarkets: „Wir sehen zum einen große Blue-Chip-Technologieunternehmen, die in KI-Entwickler investiert haben oder mit ihnen zusammenarbeiten. Zum anderen findet man kleine Unternehmen, die sich ganz auf die KI-Entwicklung konzentrieren“.

Am einfachsten ist ein Investment in große Unternehmen, auch wenn der Hebel nicht so groß ist wie bei den kleinen Firmen. Denn zahlreiche KI-Projekte erfordern eine enorme Datenmenge und einen großen Kapitalaufwand, den meist nur große Unternehmen sich leisten können. Kleinere Firmen arbeiten meist mit größeren zusammen, weil dort die Infrastruktur besser ist, um KI-Modelle in kommerziellem Maßstab zu betreiben. Ähnlich wie bei der Verbreitung des Internets spezialisieren sich die Unternehmen auf unterschiedliche Bereiche.