VAPORESSO zieht auf der Egypt Vape Expo die Blicke auf sich und erhält die höchste Auszeichnung

KAIRO, 9. Mai, 2023 /PRNewswire/ -- VAPORESSO, eine weltweit führende Vaping-Marke, stahl auf der jüngsten Egypt Vape Expo im Cairo International Convention Center allen die Show und präsentierte die technischen Fähigkeiten seiner neuesten Produkte. Diese Veranstaltung war die erste legale E-Zigaretten-Messe auf dem ägyptischen Markt und zog viele Akteure aus B2B-Kanälen in Nordafrika und dem Nahen Osten an. Die neuen Geräte LUXE XR MAX und XROS 3 NANO von VAPORESSO waren die Hauptattraktionen auf der Messe.

VAPORESSOS Teilnahme an der Egypt Vape Expo ist Teil der Bemühungen des Unternehmens, das Markenbewusstsein auf dem lokalen und regionalen Markt weiter zu stärken. Die Veranstaltung diente auch als Plattform für das Unternehmen, um mit Akteuren aus den zahlreichen B2B-Kanälen in Nordafrika und dem Nahen Osten in Kontakt zu treten und so die Expansion des Unternehmens in Überseemärkte zu beschleunigen.

In Anerkennung der innovativen Technologie und des außergewöhnlichen Produktdesigns von VAPORESSO erhielt das Unternehmen die Top-Auszeichnung bei der Veranstaltung — TheBest Technology Award. Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement des Unternehmens, Kunden auf der ganzen Welt qualitativ hochwertige und innovative Vaping-Produkte zu liefern.

VAPORESSO ist stolz darauf, ein weltweit führendes Unternehmen in der Vaping-Industrie mit einer breiten Palette von Produkten zu sein, die unterschiedlichen Kundenpräferenzen entsprechen. Von der TARGET bis zur ZERO, der XROS-Serie und der LUXE X-Familie wurden die Produkte des Unternehmens von Kunden im Nahen Osten und Afrika für ihre außergewöhnliche Leistung, Zuverlässigkeit und ihr Design gelobt.

Die Egypt Vape Expo dient als weiterer großer Erfolg für VAPORESSO bei Veranstaltungen im Ausland. Das Unternehmen war erfolgreich bei der aktiven Teilnahme der größten Vaping-Veranstaltungen auf der ganzen Welt und präsentierte potenziellen Kunden seine neuesten Produkte und Technologien. Mit dem Erfolg dieser Veranstaltung ist VAPORESSO bereit, weiterhin in den internationalen Markt zu expandieren und Verbrauchern auf der ganzen Welt außergewöhnliche Vaping-Erlebnisse zu bieten.

Weitere Informationen über die Produkte und Technologien von VAPORESSO finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.vaporesso.com/.

