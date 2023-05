M-net verbindet Microsoft Teams mit SIP-Trunk Telefonanlagen / Mit MS Teams ins öffentliche Netz telefonieren (FOTO)

- Flexible Anwendungsvarianten mit und ohne M-net Internetanschluss

- Cloudbasierte Lösung mit DE-CIX Anbindung über das M-net Quantennetz

- Direkte Provideranbindung erspart Investitionen in neue Hardware



Bayerns führender Glasfaseranbieter M-net vereinfacht die klassische Telefonie

für Nutzerinnen und Nutzer der weit verbreiteten Kommunikations-App Microsoft

Teams. Während MS Teams als komfortable Lösung für Audio- und Videocalls von

Teams-Nutzern zu anderen Teilnehmern zunehmend in den Business-Alltag einzieht,

mussten Telefongespräche von und zu klassischen Rufnummern im Fest- oder

Mobilfunknetz bisher über das fest installierte Telefon, das Smartphone oder

eine eigene Softphone-Lösung am PC geführt werden. Mit der Integration der

Direct Routing-Funktion in M-net SIP-Trunk bietet M-net Geschäftskunden ab

sofort eine Lösung, die beide Welten elegant verbindet.