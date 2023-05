Fresenius springen hoch - FMC fest nach Quartalszahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Positive Quartalsüberraschungen bei Fresenius und deren Tochter FMC haben am Dienstag den Aktien der beiden Unternehmen Gewinne beschert. Vor allem für die Papiere des Krankenhausbetreibers und Medizinherstellers Fresenius ging es aufwärts. Die Anteilsscheine setzten sich mit plus 6,4 Prozent auf 27,06 Euro an die Spitze im leicht schwächelnden Dax , das war zugleich der höchste Stand seit Februar.

Die Aktien des Dialyseanbieters aus dem MDax , FMC, gewannen 1,3 Prozent auf 43,16 Euro. Damit gehörten auch sie zu den Favoriten im Index der mittelgroßen Werte.