Hannover/Potsdam/Perleberg/Pritzwalk/Wittenberge (ots) -- Mit dem Modellprojekt für Lokaljournalismus im Landkreis Prignitz hat dieMADSACK Mediengruppe gemeinsam mit Leserinnen und Lesern sowie Multiplikatorenvor Ort in einem mehrmonatigen Austausch digitale Produkte und Lösungenentwickelt, mit denen qualitativ hochwertiger und relevanter Lokaljournalismusauch in dünn besiedelten ländlichen Regionen eine langfristige Zukunft habensoll.- MADSACK investiert dabei auf Basis der Digitalpublishing-Plattform RNDOnePlatform nicht nur in neue digitaljournalistische Produkte, sondernzusätzlich in eine neu aufgestellte Prignitz-Redaktion, die sich mehr denn jeauf die Themen vor Ort fokussiert, welche für die Einwohnerinnen und Einwohnerin Perleberg, Wittenberge und Pritzwalk relevant und wichtig sind.- Der Prignitz-Kurier wird die erste rein digitale Lokalausgabe der MärkischenAllgemeinen Zeitung (MAZ) und soll sich zum beispielgebenden Zukunftsmodellauch für andere Regionen Deutschlands entwickeln. In seiner gedruckten Versionwird der Prignitz-Kurier nicht mehr zugestellt. Er erscheint am 30. September2023 zum letzten Mal in gedruckter Form.Die MADSACK Mediengruppe setzt auf das digitale Zukunftspotenzial regionaler undlokaler Medien. Mit Erfolg: Anfang des Jahres konnte die Marke von 200.000reinen Digital-Abonnements erreicht werden, inzwischen sind es schon fast210.000. Nun geht MADSACK den nächsten Schritt in der Digitaloffensive.Die Region Prignitz im Nordwesten Brandenburgs gehört zu den am dünnstenbesiedelten Gebieten Deutschlands. Insgesamt nur rund 76.000 Einwohnerinnen undEinwohner leben auf einer Fläche, die mehr als zweimal so groß ist wie Berlin.Die bei der Zustellung der gedruckten Lokalausgabe der Märkischen AllgemeinenZeitung zurückzulegenden Wegstrecken sind weit und damit kostenintensiver als indicht besiedelten Räumen. Die gedruckte Lokalausgabe der MAZ, derPrignitz-Kurier (rund 2.800 Abonnements), kann schon längst nicht mehrkostendeckend zugestellt werden.Für die MADSACK Mediengruppe wird die Region deshalb zur Zukunftsregion fürdigitalen Regionaljournalismus. Thomas Düffert, Vorsitzender derKonzerngeschäftsführung der MADSACK Mediengruppe: "Die Rolle, die unabhängigeMedien mit ihren gut recherchierten und relevanten Nachrichten für unserGemeinschaftswesen und unsere Demokratie einnehmen, ist in Pritzwalk, Perlebergund Wittenberge genauso unverzichtbar wie in Potsdam, Hannover oder Leipzig. Wirhaben auch infolge der mehrfachen Mindestlohnerhöhung aus 2022 nun aber nichtnur in der Prignitz, sondern auch in anderen ländlichen Regionen in ganzDeutschland den Punkt erreicht, an dem die Zustellung der gedruckten Zeitung