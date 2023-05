Daimler Truck schwach - Nordamerika-Nachfrage enttäuscht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aufgrund einer unerwartet schwachen Auftragsentwicklung von Daimler Truck in Nordamerika haben die Aktien des Lkw-Herstellers am Dienstag den Rückwärtsgang eingelegt. Im frühen Handel sackten die Papiere auf den tiefsten Stand seit fast sechs Monaten ab und fielen unter die 200-Tage-Linie, die als langfristiger Trendindikator angesehen wird. Zuletzt notierten sie mit vier Prozent im Minus bei 28,14 Euro und bildeten das Schlusslicht im Dax . Im vorbörslichen Geschäft hatten die Anteilsscheine der Stuttgarter noch klar im Plus notiert.

Nach den bereits bekannten Eckdaten von Daimler Truck überraschten viele Kennziffern nicht mehr. Als Neuheit stand laut Händlern im Mittelpunkt, dass der Auftragseingang im ersten Quartal zwar rückläufig war, aber im Gegensatz zu bisherigen Berichten anderer Branchenunternehmen solide ausfiel.