Fresenius übertrifft Erwartungen

Fresenius hat im ersten Quartal 2023 den Konzernumsatz um 5 Prozent auf 10,2 Mrd. Euro gesteigert, was leicht über den Analystenschätzungen von 10,1 Mrd. Euro liegt. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) ging allerdings um grob 9 Prozent auf 908 Mio. Euro zurück, lag aber ebenfalls über der Prognose von 838 Mio. Euro.

KGV bei 10,42, Branchenschnitt bei 17,89

Für kurzfristig agierende Investoren würde sich bei einem Tagesschlusskurs oberhalb des EMA 200 bei derzeit 26,53 Euro eine Long-Chance zurück in den Bereich der Jahreshochs von 29,71 Euro ergeben, aber erst darüber dürften die mittelfristigen Weichen in Richtung 32,91 und 35,08 Euro bei Fresenius gestellt werden. Ein bärisches Szenario lässt sich für das Wertpapier derzeit nicht ableiten, Vorsicht sollte jedoch unterhalb eines Niveaus von 24,72 Euro gelten. In diesem Fall könnten nämlich noch einmal die Jahrestiefs bei 23,29 Euro angesteuert werden. Hinweise hierauf liegen derzeit allerdings nicht vor.

Fresenius SE & Co. KGaA (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf Fresenius SE & Co. KGaA Strategie für steigende Kurse WKN: MC7LSM Typ: Faktor akt. Kurs: 5,13 – 5,15 Euro Emittent: Morgan Stanley Ausgabepreis: 11,830 Euro Basiswert: Fresenius SE & Co. KGaA Richtung: Long akt. Kurs Basiswert: 27,05 Euro Laufzeit: endlos Kursziel: 6,64 Euro Faktor: 3,0 Kurschance: + 29 Prozent Morgan Stanley Zertifikate