Lithion Recycling treibt den Bau seiner ersten kommerziellen Anlage voran und wird zu Lithion Technologies

MONTREAL, 9. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Lithion Recycling (Lithion), jetzt Lithion Technologies, ein Pionier in der Entwicklung von technologischen Lösungen, die nachhaltig, effizient und profitabel die Kreislauffähigkeit von Batteriematerialien herstellen, ist stolz darauf, den Bau seiner ersten kommerziellen Anlage zur Gewinnung kritischer Mineralien in St-Bruno-de-Montarville in der Nähe von Montreal in Kanada bekannt zu geben.

Nachdem Lithion seine Technologie in den letzten 5 Jahren in seiner Demonstrationsanlage im kommerziellen Maßstab erfolgreich weiterentwickelt hat, bestätigt der Bau dieser Anlage, dass es sich in der Kommerzialisierungsphase befindet. Lithion St-Bruno wird jährlich mehr als 15.000 Tonnen Lithium-Ionen-Batterien aus Elektro-, Hybrid- und Plug-in-Hybridfahrzeugen sowie nicht konforme Materialien aus der Zell- und Batterieherstellung verarbeiten, um das für Lithion typische Konzentrat kritischer Mineralien herzustellen. Diese Kapazität, die 45.000 Autos entspricht, wird die Umweltauswirkungen der Elektrifizierung des Verkehrs erheblich reduzieren und die Bemühungen der strategischen Partner um eine lokale und nachhaltige Kreislaufwirtschaft für strategische Materialien unterstützen.

Das Werk liegt strategisch günstig in der Nähe von Montreal, um die Beschaffung von Batterien und nicht konformen Materialien aus Kanada und den Vereinigten Staaten zu erleichtern und gleichzeitig von der Nähe zur wachsenden Batterieindustrie in Québec zu profitieren. Ermöglicht wurde der Bau durch die finanzielle Unterstützung der Regierung von Québec über Investissement Québec und den Fonds d'électrification et de changements climatiques, IMM Investment Global, Fondaction und General Motors.

„Ich bin begeistert, dass wir diesen wichtigen Meilenstein erreicht haben", sagte Benoit Couture, Präsident und CEO von Lithion. „Von Anfang an war es unser Ziel bei Lithion, die Energiewende wirklich nachhaltig zu gestalten, indem wir die vollständige Kreislauffähigkeit von Batteriematerialien ermöglichen. Der heutige Erfolg ist ein Beweis für das beispiellose Maß an Innovation, Zusammenarbeit und Integrität, die unser Team demonstriert hat. Dank ihres Engagements für unser gemeinsames Ziel bestätigt Lithion heute seinen Status als wichtiger Akteur in der Batterieindustrie. Unser Team ist stolz darauf, in Kanada eine lokal entwickelte Lösung zur Lösung eines globalen Problems zu implementieren."