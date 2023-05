Kann ChatGPT traden? Investor verrät, ob die KI an der Börse hilfreich ist (FOTO)

Zwickau (ots) - Künstliche Intelligenz hat in den letzten Jahren in

verschiedenen Bereichen immense Fortschritte gemacht. Doch wie sieht es aus,

wenn es um den Handel an der Börse geht? Kann ChatGPT, der modernste Chatbot,

der von OpenAI entwickelt wurde, wirklich erfolgreich an der Börse handeln?



"Die Idee, KI-Systeme in den Handel mit einzubeziehen, ist nicht neu. Viele

Unternehmen und Privatpersonen setzen bereits KI-Systeme ein, um Markttrends zu

analysieren und fundierte Entscheidungen zu treffen - und auch ChatGPT hat hier

Potenzial", so Jens Rabe. Seit mehr als 25 Jahren ist er an der Börse aktiv.

Gemeinsam mit seinem Team verhilft er Menschen zu einem regelmäßigen Einkommen

an der Börse. Gerne verrät er in diesem Artikel, ob die KI auch an der Börse und

im Trading hilfreich ist.