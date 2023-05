Forum Moderne Landwirtschaft gewinnt die Vereinigte Tierversicherung als neues Mitglied (FOTO)

Berlin (ots) - Das Forum Moderne Landwirtschaft

(https://www.moderne-landwirtschaft.de/) (FML) gewinnt die Vereinigte

Tierversicherung (VTV), ein Teil der R+V Gruppe, als neues Mitglied. Damit

erweitert das FML seine Kompetenz im Bereich Agrarversicherungen und baut seine

Rolle als Vermittler zwischen VerbraucherInnen, LandwirtInnen und der

Agrarbranche weiter aus.



Das Forum Moderne Landwirtschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht moderne

Landwirtschaft zu zeigen, wie sie ist. Ziel ist, sie erlebbar und sichtbar zu

machen und mit der Gesellschaft zusammenzubringen. Damit die Landwirtschaft in

Deutschland Akzeptanz und Wertschätzung erfährt, fördert das FML den Dialog

zwischen LandwirtInnen und VerbraucherInnen. Dafür benötigt es starke

Partnerschaften - wie jetzt mit der VTV, die zur R+V Gruppe gehört.





Die R+V Versicherung ist eines der größten VersicherungsunternehmenDeutschlands. Seit 1922 agiert die R+V als Versicherungsexperte in derGenossenschaftlichen FinanzGruppe der Volksbanken Raiffeisenbanken. Mit demHandlungsprinzip des genossenschaftlichen Denkens steht die R+V füreinander ein.Der Mensch steht hier im Mittelpunkt."Die Mitgliedschaft der Vereinigten Tierversicherung ist eine enormeBereicherung für das Forum Moderne Landwirtschaft", sagt Lea Fließ,Geschäftsführerin des Forum Moderne Landwirtschaft. "Unser Ziel ist es,Landwirtschaft wieder in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Durch die neueMitgliedschaft können wir noch stärker den Facettenreichtum der modernenLandwirtschaft zeigen und darstellen, welche innovativen und zukunftsweisendenLösungen es bereits heute gibt, um sichere, nachhaltige und ressourcenschonendeLandwirtschaft zu betreiben."Die R+V ist in vielen Bereichen als Versicherungsunternehmen tätig. Im Bereichder Landwirtschaft ist das AgrarKompetenzCenter zuständig. "ImAgrarKompetenzCenter arbeiten Fachleute mit landwirtschaftlichem Background.Damit sind wir als Versicherer gleichzeitig Experte für die komplexen Fragenrund um die Landwirtschaft", hebt Matthias Baum, Leiter desR+V-AgrarKompetenzCenters hervor . "Unser Ziel ist eine partnerschaftlicheBeziehung und gegenseitige Unterstützung. Sie geht über eine reineVersicherungslösung hinaus und zahlt auf gemeinsame Ziele rund um das ThemaAgrar ein. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit dem Forum ModerneLandwirtschaft, denn hier werden die Themen der Branche gebündelt und einrealistisches Bild der modernen Landwirtschaft in Deutschland gezeichnet."Derzeit sind 66 Mitglieder, 164 Unterstützerbetriebe und über 800 AgrarScouts,