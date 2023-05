ENERPARC AG sichert sich Unitranchen-Finanzierung von Berenberg für den Bau eines Solarparkportfolios von 69 MWp in Deutschland

Hamburg (ots) - ENERPARC AG und die Privatbank Berenberg finanzieren ein

Die Solarparks werden ihren Strom zunächst direkt über die Strombörse verkaufen.ENERPARC behält sich vor, den erzeugten Strom in Zukunft über einenStromabnahmevertrag (PPA) zu vermarkten, ist dazu im Rahmen der Finanzierungaber nicht verpflichtet. Eine Besonderheit der Finanzierung ist dieBerücksichtigung eines angeschlossenen Batteriespeichers in einem der Projekte.Marco Langone, Head of Finance bei der ENERPARC AG, erklärt: "Mit Berenberghaben wir neue Wege in der Finanzierung eingeschlagen. Nachdem wir bishergrößtenteils mit Banken zusammengearbeitet haben, schätzen wir zunehmend dieVorteile von Debt Funds. Die Finanzierung bietet uns die Möglichkeit, den Bauunserer Projekte ohne Vorhandensein eines PPAs zwischenzufinanzieren.Flexibilität bei der Wahl des finalen Offtakers sowie der Langfristfinanzierungist in Zeiten volatiler Elektrizitätspreise und Zinsen ein entscheidenderVorteil."Torsten Heidemann, Head of Infrastructure & Energy von Berenberg, ergänzt: "Wirfreuen uns sehr, dass wir mit ENERPARC bereits die zweite Finanzierung inkürzester Zeit abschließen konnten. Insbesondere unsere flexiblenÜbergangsfinanzierungen ermöglichen es ENERPARC, den optimalen Zeitpunkt desAbschlusses eines PPA oder anderer Langzeitfinanzierungen abzustimmen und in derZwischenzeit erstmal die Anlage zu bauen und in Betrieb zu nehmen. Die Umsetzungder Transaktion erfolgte wie die erste gemeinsame Finanzierung in einer sehrprofessionellen und schnellen Zusammenarbeit."Über ENERPARCDer international agierende Spezialist für Solarkraftwerke im Megawatt-Segmentist als Entwickler, Errichter, Betreiber und Investor von solarenGroßkraftwerken aktiv. Die 2008 in Hamburg gegründete Firma beschäftigt heuteüber 400 Mitarbeiter und ist neben ihrem Kernmarkt Deutschland auch in Spanien,Frankreich, Portugal, Indien und Australien aktiv. In den letzten Jahren hatENERPARC weltweit mehr als 600 Solaranlagen mit einer Leistung von über 4.100 MWerfolgreich ans Netz gebracht - 3.000 MW davon mit eigenen Solar-Kraftwerken -und ist zu einem der größten unabhängigen Stromproduzenten für Solarenergie inEuropa aufgestiegen. Bis zum Jahr 2030 ist es ENERPARC's Ziel, weltweitinsgesamt 10 GW PV-Anlagen für das eigene Portfolio und weitere 10 GW fürSolarportfolios Dritter zu entwickeln.Über BerenbergBerenberg wurde 1590 gegründet und gehört heute mit den GeschäftsbereichenWealth and Asset Management, Investmentbank und Corporate Banking zu denführenden europäischen Privatbanken. Das Bankhaus mit Sitz in Hamburg wird vonpersönlich haftenden Gesellschaftern geführt und hat eine starke Präsenz in denFinanzzentren Frankfurt, London und New York. Das zum Corporate Bankinggehörende Geschäftsfeld Infrastructure & Energy berät Kunden und Investoren beiallen transaktions-, finanzierungs- und projektbezogenen Fragen. Deutschlandsälteste Privatbank hat bereits vier Green Energy Debt-Fonds für professionelleAnleger mit einem Gesamtvolumen von insgesamt rund 800 Mio. Euro aufgelegt. DieFonds finanzieren weltweit Erneuerbare-Energien-Anlagen in Form von Junior Debtoder als sog. erstrangig besicherte Unitranche. Gleichzeitig tragen sie zurweltweiten Energiewende bei und leisten so einen wichtigen Beitrag fürGesellschaft und Umwelt.