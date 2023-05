München (ots) - Die Elektromobilität ist dabei, sich unter den Autokäufern als

Basistechnologie zu etablieren. Dies zeigt die aktuelle Studie (https://www.adac

.de/fahrzeugwelt/magazin/e-mobilitaet/elektro-auto-studie-2023/) der ADAC SE bei

der im März 2023 mehr als 3000 Personen zu Besitz, Beschaffung und Finanzierung

von privat genutzten Elektroautos befragt wurden.



Elektroauto und Leasing weiterhin beliebte Kombination





Leasing als Finanzierungsform ist bei E-Autos beliebter als bei Verbrennern oderHybriden. Dies ist ein Ergebnis der aktuellen Neuauflage der ADAC Studie:Leasing liegt laut Umfrage im heutigen Bestand der privaten Stromer bei 28Prozent (Vorjahr 23 Prozent) während der Leasing-Anteil beiVerbrenner-Fahrzeugen auf 5 Prozent bleibt."Die Kombination von Leasing und Elektroautos bleibt hoch im Kurs. UnsereAbsatzzahlen bestätigen dies. Bereits jeder dritte bei uns abgeschlosseneLeasingvertrag läuft auf ein Elektrofahrzeug", so Markus Groiß, Geschäftsführerder ADAC Fahrzeugwelt, über die der ADAC seine Mobilitätsangebote vermittelt.Betrachtet man hingegen die Anschaffungsplanungen in den nächsten drei Jahren,sieht man, dass bei privaten Elektroautos 2023 gegenüber dem Vorjahr derLeasinganteil in den Planungen auf 17 Prozent zurückgeht (Vorjahr 22 Prozent)."Offenbar kehrt an dieser Stelle mehr Sicherheit in den Markt ein. Viele, dieihr Elektroauto zunächst geleast hatten, wollen den nächsten Stromer nun auchbesitzen", so Groiß. "Gleichzeitig bleibt bei Elektro-Neulingen die Möglichkeitdes Modellwechsels nach zwei bis drei Jahren ein wichtiges Motiv für Leasing."Loyalität zur Elektromobilität bleibt hochUnter denjenigen, die in den nächsten drei Jahren die Anschaffung einesPrivatwagens planen, will sich etwa jeder Zweite ein Hybrid- oder Elektroautozulegen. Zwar nahm der Anteil der Befragten, die in den nächsten drei Jahreneinen Pkw kaufen möchten, etwas ab, allerdings planen viele der Autokäufer, einvollelektrisches Auto (22 Prozent) oder einen Hybrid-Pkw (26 Prozent)anzuschaffen.Bezeichnend für den Zuwachs unter den Stromern: Vor allem Autofahrer, diebereits ein Elektroauto haben, bleiben den Stromern treu: 82 Prozent derbisherigen Elektro-Fahrer wollen wieder ein E-Auto wählen, etwa 10 Prozentplanen, vom Stromer zu Verbrenner-Fahrzeugen zurückzukehren, der Rest möchte zuHybrid-Modellen wechseln."Das Interesse an Elektromobilität bleibt erhalten", so Sascha Coccorullo,Leiter Strategie, New Business und Research der ADAC SE. "Die Loyalität istinsbesondere bei denjenigen hoch, die bereits heute ein Elektroauto fahren."