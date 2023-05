Münster (ots) - Der AGRAVIS-Konzern (https://www.agravis.de/de/index.html) hat

das laufende Geschäftsjahr 2023 aus Respekt vor den anhaltenden geopolitischen

Unsicherheiten, hoher Inflation und Marktvolatilitäten bewusst konservativ

geplant. "Die Kennzahlen nach Ablauf des ersten Quartals und auch die aktuellen

April-Zahlen unterstreichen unsere Bewertung", erklärte der Vorstandsvorsitzende

Dr. Dirk Köckler vor den rund 600 Aktionär:innen und Gästen während der

Hauptversammlung

(https://www.agravis.de/de/ueber-agravis/investor-relations/hauptversammlung/)

des Agrarhandels- und Dienstleitungsunternehmens in Osnabrück. Demnach lag der

Konzernumsatz bis Ende April bei rund 2,9 Mrd. Euro. Als Ergebnis vor Steuern

wurden in den ersten vier Monaten des Jahres 12,2 Mio. Euro erreicht.



Solide und auf stabilem Niveau





Die überdurchschnittlich kühlen und in weiten Teilen auch sehr nassen MonateMärz und April haben zwar den Saisonstart im Ackerbau verzögert, dennoch sei derGroßhandel mit Düngemitteln, Pflanzenschutz und Saatgut bislang solideunterwegs. Gleiches gelte für den Tierbereich, so Dr. Köckler mit Blick in dieAGRAVIS-Sparten. Die AGRAVIS Ost und die Agrarzentren erzielten bei Getreide undÖlsaaten bereits Absatzmengen auf stabilem Niveau. Die Landtechnik schloss daserste Quartal bei Umsatz und Ergebnis ordentlich ab. Im Einzelhandel der SparteMärkte verliefen die ersten Monate planmäßig. Im Großhandel fürRaiffeisen-Märkte machte sich die verspätet einsetzende Gartensaison bemerkbar.In der Energie-Sparte verzeichnete der Großhandel mit Brenn- und Kraftstoffensolide Absätze.Weiterhin hohe InvestitionsbereitschaftFür das gesamte Geschäftsjahr wird mit einem Umsatz von 8,5 Mrd. Euro und einemErgebnis vor Steuern von 45,1 Mio. Euro kalkuliert. Dr. Köckler hierzu: "Daswürde abermals unsere Eigenkapitalbasis stärken und wir könnten uns eineweiterhin hohe Investitionsbereitschaft erhalten. Davon profitieren unsereKund:innen durch eine weiter optimierte und modernisierte Standortstruktur sowiedurch den Ausbau der digitalen Aktivitäten."Konzentration auf das KerngeschäftDie AGRAVIS konzentriert sich weiterhin auf das etablierte Kerngeschäft. Dortsollen Marktanteile stabilisiert und ausgebaut werden. Als systemrelevantesUnternehmen steht die AGRAVIS zu ihrer Aufgabe, die Versorgungssicherheit derMenschen mit qualitativ hochwertigen, bezahlbaren Nahrungsmitteln zugewährleisten und die globalen Herausforderungen lokal zu managen. "Darausziehen wir für uns den Schluss, dass wir innerhalb des genossenschaftlichenVerbundes die Transformation im Agribusiness weiter konsequent und aktivmitgestalten wollen - ja sogar müssen. Nur so kann der eigene Anspruch,