Wie tickt die Generation Z? / Neue Ausgabe des BLM-Magazins TENDENZ (FOTO)

München (ots) - Sie sind jung, digital unterwegs und auf Veränderung

programmiert: Die Generation Z wird die Arbeitswelt umkrempeln mit ihren

Erwartungen, wie sich Berufs- und Privatleben besser in Einklang bringen lassen.

Grund genug für das BLM-Magazin TENDENZ, die Gen Z in den Fokus der aktuellen

Ausgabe zu rücken.



BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege: "Wie tickt die Generation der heute 14- bis

29-Jährigen? Welche Werte sind wichtig, wie verändert sich das

Mediennutzungsverhalten und welche Anforderungen werden an die Arbeitswelt

gestellt? Deshalb ist das Schwerpunktthema der TENDENZ 1.23 so interessant. Das

BLM-Magazin analysiert den Generationenwandel aus verschiedenen Perspektiven und

verdeutlicht: Medien- und Informationskompetenz sollte künftig noch stärker zur

Schlüsselkompetenz in Erziehung und Ausbildung werden."