Düsseldorf/Stuttgart (ots) -



- Beteiligungsgesellschaften mit Nachhaltigkeitsstrategie erzielen höhere

Renditen

- Viele PE-Anbieter fokussieren zu stark auf Compliance bzw. Risikominimierung

und zu wenig auf ESG-basiertes Wachstum

- Nur die Hälfte der Teilnehmer sieht ESG als Kernkompetenz



Die nachhaltige Gestaltung von Geschäftsmodellen führt bei

Private-Equity-Gesellschaften zu höheren Renditen, erhöht die Reputation von

Unternehmen und trägt zu einer Minimierung von Risiken bei. Dies ist das

Ergebnis einer Studie der EBS Universität in Oestrich-Winkel (Rheingau) im

Auftrag der Strategieberatung EY-Parthenon. Insgesamt trägt eine an ESG

(Environmental, Social, Governance) ausgerichtete Strategie damit zu höheren

Erträgen und mehr Wachstum bei. Wie es im Report heißt, erhöht ESG die Rendite

eines Private Equity-Investors um bis zu 7,8 Prozentpunkte. "Erstmals konnten

wir mit dieser Untersuchung quantitativ belegen, welche Vorteile ein

ESG-Schwerpunkt hat", sagt Dr. Johannes Zuberer, Partner bei EY-Parthenon





Besseres Rating führt zu höherer RenditeDie Studie zeigt, dass gerade größere PE-Fonds mit Portfoliounternehmen, dieüber ein gutes ESG-Rating verfügen, deutlich attraktivere Renditen (+7,8%)erzielen. Ein um fünf Prozentpunkte erhöhtes Engagement ermöglicht eineUmsatzsteigerung von bis zu drei Prozentpunkten. Zum anderen liegen dieKapitalkosten für Unternehmen mit guter ESG-Bewertung im Schnitt um 40Basispunkte niedriger als bei solchen mit schlechterem Rating, während dieBewertung zum Ausstiegszeitpunkt um durchschnittlich fünf Prozent über demMarktniveau liegt. "Was sich ganz deutlich zeigt: Wer die ESG-Vorgabenumfänglicher auslegt, hat nicht nur die Chance, die Attraktivität desGeschäftsmodells langfristig zu sichern, sondern auch zusätzlichen Wert zuschaffen", erläutert Zuberer.Strategische und operationelle AnpassungenUm von den Vorteilen profitieren zu können, bedarf es strategischer undoperativer Anpassungen - wie etwa einer konsequenten Ausrichtung an ESG-Wertenund der Fähigkeit, die damit verbundenen Chancen gezielt zu nutzen. WerESG-Vorgaben besonders umfassend interpretiert (und z.B. nicht "nur" dieReduktion der Emissionen darunter versteht), kann zusätzlichen Wert schaffen,indem er entsprechende Initiativen konsequent auf mögliche Auswirkungen aufUmsatz, Gewinn und Finanzierung überprüft. Entscheidend ist in jedem Fall dieKenntnis aller Faktoren, die den ESG-Themenkomplex beeinflussen, sowie dasWissen, dass je Industrie und Geschäftsmodell unterschiedliche Teilaspekte von"ESG" relevant sind. Allein die Kombination aus Branchen-Knowhow und