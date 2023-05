Ingenieurengpass spitzt sich zu - was jetzt dringend notwendig ist (FOTO)

Düsseldorf (ots) - " Ohne eine starke Zuwanderung von ausländischen Fachkräften

bekommen wir die Lücke auf dem Arbeitsmarkt für Ingenieure und Ingenieurinnen

nicht mehr geschlossen", so Dieter Westerkamp, VDI-Bereichsleiter "Technik und

Gesellschaft" zu den Ergebnissen des neuesten Ingenieurmonitors (Quartal IV

2022).



Angesichts 170.300 offener Stellen auf dem Arbeitsmarkt für Ingenieure und

Ingenieurinnen, spitzt sich die Lage zu. Es fehlen Bauingenieur*innen,

Informatiker*innen oder Elektrotechnikingenieur*innen - es fehlt an allen Ecken

und Enden. Öffentliche Bauprojekte kommen zum Erliegen oder können gar nicht

erst gestartet werden, Digitalisierungsprojekte bleiben auf der Strecke. Kurzum:

Die Lage ist prekär.





Im Vorjahresvergleich nahm im vierten Quartal 2022 die Anzahl der offenenStellen im Ingenieurwesen um 21,6 Prozent zu. "Mit dem demografischen Wandelnimmt die Zahl der Studienanfänger*innen in ingenieurwissenschaftlichenKernfächern, Maschinenbau oder Elektrotechnik in den letzten Jahren massiv ab."Der Fachkräftemangel kann bereits heute nicht annähernd abgedeckt werden und dieSituation wird sich in den nächsten Jahren dramatisch verschärfen", so DieterWesterkamp. "Im Studienjahr 2016 betrug die Zahl der MINT-Studierenden im erstenHochschulsemester bundesweit noch rund 143.400 und sank stark auf 125.600 imStudienjahr 2022 ab. In den kommenden Jahren ist folglich mit einem deutlichenRückgang der Absolventenzahlen zu rechnen", bekräftigt Prof. Dr. Axel Plünneckevom IW in Köln diese Entwicklung.Den Ernst der Lage unterstreicht er so: "Setzt man die Anzahl der offenenStellen in Bezug zur Zahl der Arbeitslosen, ergibt sich die Engpasskennziffer inIngenieur- und Informatikerberufen. Im vierten Quartal 2021 kamen rechnerischauf 100 Arbeitslose noch 387 offene Stellen. Im vierten Quartal 2022 stieg dieseEngpasskennziffer auf 471 - ein deutlicher Zuwachs, jedoch eine Engpassrelationunter dem Rekordwert des zweiten Quartals 2022 mit 492. Dabei unterscheiden sichdie Engpässe deutlich zwischen den Berufen: die größten Engpässe bestehen beiden Ingenieurberufen Energie- und Elektrotechnik, vor den IngenieurberufenBau/Vermessung/Gebäudetechnik und Architektur. An dritter Stelle folgen dieInformatikerberufe. Auch in allen anderen Ingenieurberufen bestehen im viertenQuartal 2022 Engpässe. Besonders stark sind die Engpässe in den IngenieurberufenTechnische Forschung und Produktionssteuerung sowie Maschinen- undFahrzeugtechnik und Energie- und Elektrotechnik gestiegen."