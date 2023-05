EMBRACE wird Teil des Wachstumsbereichs Bertelsmann Next (FOTO)

Gütersloh (ots) -



- Employer-Branding Spezialist EMBRACE ab sofort bei Bertelsmann Investments

- Organisatorische Neuzuordnung im Zuge der Neuausrichtung der Bertelsmann

Dienstleistungsgeschäfte

- Bertelsmann Next treibt Entwicklung der Wachstumsbranchen Digital Health,

Mobile Gaming und HR Tech

- Carsten Coesfeld: "Wir werden EMBRACE zu einer führenden deutschen

HR-Tech-Company formen."



Bertelsmann Investments (BI) übernimmt die unter der Marke EMBRACE

zusammengefassten Recruiting- und Employer-Branding-Angebote des

Kommunikationsunternehmens Territory, die ihrerseits Teil der neu firmierten

Bertelsmann Marketing Services wird. Innerhalb von Bertelsmann Investments

gliedert sich EMBRACE in den Wachstumsbereich Bertelsmann Next ein. Der Bereich

treibt die unternehmerische Entwicklung neuer Wachstumsbranchen und

Geschäftsfelder voran, u.a. in den Bereichen Digital Health, Mobile Gaming und

HR Tech.