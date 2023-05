Rutronik sucht auf den Jenaer Karrieretagen nach neuen Nachwuchskräften

Ispringen (ots) - Das Recruiting-Team der Rutronik Elektronische Bauelemente

GmbH zeigt auch in diesem Jahr regelmäßig Präsenz auf verschiedenen Jobmessen,

um neue Nachwuchskräfte für das eigene Unternehmen zu gewinnen. Zudem weitet

Rutronik seine Talentsuche über die Region hinaus weiter aus. Nach der Teilnahme

an der connecticum in Berlin folgt nun die nächste Premiere in Jena. Hier nimmt

Rutronik erstmalig an den Jenaer Karrieretagen teil. Der Veranstaltung bietet

Studenten, Absolventen und Berufseinsteigern eine ideale Plattform, um

potenzielle Arbeitgeber kennenzulernen und sich im persönlichen Austausch über

die Karrieremöglichkeiten zu informieren. Das Team von Rutronik wird am 10. Mai

mit einem eigenen Stand (Nr. 2) am Campus Ernst-Abbe-Platz sein und Einblicke in

die vielfältigen Karrieremöglichkeiten und Perspektiven bei Rutronik

ermöglichen.



"Wir freuen uns auf unsere erste Teilnahme an einer der größten Karrieremessen

in der Region Thüringen. Unser Standort in Erfurt ist nur rund 60 Kilometer von

Jena entfernt. Wir bieten also auch Absolventen der Universität Jena, die in der

Region bleiben wollen, mit unseren vielfältigen Berufs- und

Ausbildungsperspektiven (https://rutronik.mhmhr.com/index) beste

Zukunftsaussichten", erklärt Yvonne Göhring, Head of HR Development bei

Rutronik.