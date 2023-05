--------------------------------------------------------------

- Alternative Verkehrsmittel: Die Hälfte der Deutschen lässt das Auto für Bus,Bahn oder Fahrrad inzwischen stehen.- Alternativer Mobilitätskonsum: 56 Prozent der Autobesitzer:innen haben einFahrrad als zusätzliches Verkehrsmittel, fast zehn Prozent einen E-Roller.- Alternativen nur in der Stadt? Auf dem Land sind immer noch fast sieben vonzehn Deutschen täglich auf das Auto angewiesen.Um ein Auto zu besitzen und es täglich zu nutzen, müssen Fahrer:innen inzwischenspitz rechnen. Vor allem die stark gestiegenen Spritpreise belasten das Budget.Diese Entwicklung zeigt zugleich: Es braucht offenbar finanziellen Druck, umauch ökologisch etwas zu bewegen. Denn nach den Ergebnissen des Autobarometers2023 "Cars: Whatever it takes?" von Consors Finanz BNP Paribas rückt die SoftMobility, also Mobilitätsformen, die die Umwelt weniger belasten, jetzt stärkerins Visier der Fahrer:innen. Knapp 30 Prozent der deutschen Autobesitzer:innenund 32 Prozent weltweit steigen häufiger als früher auf das Fahrrad um odergehen zu Fuß, 20 Prozent (24 Prozent weltweit) nehmen öfter Bus und Bahn.Soft Mobility für den Alltag, das Auto für ReisenInzwischen nutzen mehr als vier von zehn Autofahrer:innen weltweit und inDeutschland sogar knapp über die Hälfte regelmäßig öffentliche Verkehrsmittel,Fahrrad oder E-Roller als Alternative für ihre täglichen Fahrten zur Arbeit.Auch für Touren zum Supermarkt oder zu Hobbys lassen 44 Prozent der Befragten(Deutschland und weltweit) ihr Auto inzwischen stehen. Bei Reisen bleibt der Pkwdas Transportmittel Nummer eins - allerdings nicht mit riesigem Abstand: 51Prozent der Deutschen und 39 Prozent weltweit fahren mit dem Auto in den Urlaub,25 bzw. 33 Prozent (Deutschland/weltweit) nehmen Zug oder Reisebus, 15 bzw. 13Prozent Flugzeug oder Schiff und 9 bzw. 15 Prozent setzen auf Carsharing.Fahrrad als neues StatussymbolWenn es um Mobilitätsalternativen geht, scheint Autobesitzern neben demSpareffekt Flexibilität wichtig zu sein. So haben 56 Prozent der Deutschen einFahrrad in der Garage stehen, mit dem sie regelmäßig unterwegs sind. In 16Prozent der Haushalte befindet sich ein Motorrad oder Motorroller und bei neunProzent ein Scooter. Die Entwicklung spiegelt zugleich einen verändertenMobilitätskonsum wider: E-Bikes entwickeln sich zu einem neuen Statussymbol -der Absatz hat sich in Deutschland seit 2015 vervierfacht und lag 2022 bei 2,2