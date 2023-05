Reederei 4.0 zeigt Lösungsansätze für Innovationen in der Schifffahrt (FOTO)

Norderstedt/Hamburg (ots) - Die internationale Schifffahrt sieht sich mit einer

Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert: Antriebswende und Umweltschutz,

instabile Lieferketten, Digitalisierung, Fachkräftemangel oder hochkomplexe

Prozesse. Das von Lufthansa Industry Solutions entwickelte Konzept Reederei 4.0

liefert nun erste Lösungsansätze: eine neue digitale Plattform für die

Schifffahrt, die eine Vernetzung und End-to-End-Digitalisierung von

Wertschöpfungsketten ermöglicht. Mit ihrer Hilfe steuern Unternehmen der Branche

in eine nachhaltige, sichere und ertragsstarke Zukunft. Im Rahmen des 834.

Hamburger Hafengeburtstages diskutieren Expertinnen und Experten der Branche

über den notwendigen Evolutionsschritt von Reedereien - und kündigen neben

konkreten Tools und Lösungen einen ganzheitlichen Wissenstransfer an.



Gesperrte Häfen, gestrandete Container und gestörte Lieferketten haben die

Situation der Weltwirtschaft in der globalen Corona-Pandemie geprägt. Der

Fachkräftemangel macht auch vor der internationalen Schifffahrt nicht halt.

Gleichzeitig sind voll-automatisierte und hoch-digitale Häfen wie beispielsweise

Hamburg, der drittgrößten in Europa, längst keine Seltenheit mehr.