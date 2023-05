Social-Commerce-Startup ooblee verbindet E-Commerce mit stationärem Handel und erschafft Local Communities (FOTO)

Berlin (ots) -



- ooblee ist eine Social-Shopping-App, mit der Nutzer:innen personalisiert und

gemeinsam mit Freund:innen und der lokalen Community vor Ort shoppen können.

- Die ooblee-App bietet Händler:innen einen zusätzlichen Absatzkanal und

erschließt so neue Zielgruppen.

- Das Unternehmen startete 2021 in Montenegro und ist inzwischen bereits in vier

Ländern sowie in fünf deutschen Städten aktiv.



Omnichannel ist inzwischen zum Maßstab für Einzelhändler:innen geworden, die

ihren Kund:innen Produkte sowohl vor Ort als auch online anbieten. Die

innovative Social-Commerce-App ooblee treibt den "Kanal egal"-Ansatz erfolgreich

weiter. Das 2021 in Podgorica, Montenegro, gestartete Unternehmen stärkt den

lokalen Einzelhandel, indem es Shopper:innen eine einfache Möglichkeit bietet,

lokale Brands kennenzulernen und einzukaufen. In Deutschland ist ooblee bereits

in Berlin, Bremen, Frankfurt am Main, Hannover und Mannheim aktiv.