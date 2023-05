Berlin (ots) - Die Fachkräftenachfrage erfasst mittlerweile nicht nur alle

Branchen, sondern auch sämtliche Berufsgruppen. Im zweiten Halbjahr 2022

inserierten 465.000 Unternehmen deutschlandweit mehr als 5,7 Millionen Stellen.

Das sind etwa 21 Prozent mehr Jobs als im Vorjahreszeitraum, wie der aktuelle

WBS JobReport (https://www.wbs-gruppe.de/presse/jobmarkt-studien/) belegt.



Jeder dritte Job von Personaldienstleistern ausgeschrieben





Immer mehr Unternehmen setzen auf die Expertise von Personaldienstleistern undZeitarbeitsfirmen. Diese Branche lancierte mehr als ein Drittel allerStellenangebote und steigerte die Anzahl um mehr als 30 Prozent im Vergleich zumzweiten Halbjahr 2021. Ebenfalls zugelegt hat die Nachfrage in den BranchenErziehung und Unterricht (+29,3 Prozent), Bergbau (+24,7 Prozent) undEnergieversorgung (+24,2 Prozent)."In den vorangegangenen zwei Jahren war die Nachfrage nach Fachkräften ineinigen Branchen stark eingebrochen. Diese Entwicklung haben wir nach derPandemie endlich überwunden. Der Arbeitsmarkt wälzt sich um und generiert stetigneue Berufsfelder und Jobs. Dem folgend verlangen Unternehmen und Arbeitnehmendenach mehr individuellen Weiterbildungen. Die Expert:innen der WBS GRUPPE sindaktuell gefragter denn je", sagt WBS Vorstand Joachim Giese.Beste Chancen für Arbeitskräfte ohne HochschulabschlussDie gefragteste Berufsgruppe ist mit einem Anstieg von 36,4 Prozent inTransport, Verkehr, Logistik und Lager tätig. Das verdeutlicht auch die starkeNachfrage der neuen Weiterbildung zu Lokführer:innen (https://www.wbs-gruppe.de/pressemitteilung/wbs-gruppe-und-dea-schliessen-partnerschaft-und-revolutionieren-die-ausbildung-von-lokfuehrerinnen/) von WBS TRAINING, einer Marke der WBSGRUPPE.Gestaffelt nach Ausbildungsstand suchen Unternehmen branchenweit rund 41,1Prozent mehr ungelernte Arbeitskräfte als im Vorjahr. Gefolgt von Fachkräftenohne Hochschulabschluss.Im bundesweiten Vergleich brauchen Unternehmen in Brandenburg, Bremen und imSaarland deutlich mehr neue Fachkräfte als noch vor einem Jahr. In Hamburg,Sachsen und Sachsen-Anhalt stieg die Nachfrage am geringsten.Die StudieDer WBS JobReport erscheint künftig jährlich. Grundlage bilden die Anzeigendatendes Personalmarktforschers Index. Index Research analysiert im Auftrag der WBSGRUPPE etwa 100.000 Firmenwebsites, 99 Online-Jobbörsen, 191 Printmedien sowiedie Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit. Gleiche Stellenanzeigen fließen nureinmal in die Untersuchung ein. Die Ergebnisse zeigen Status quo, Entwicklungund Trends des deutschen Arbeitsmarktes, aufgeschlüsselt nach Branchen,Bundesländern, Hierarchieebenen und Berufsgruppen.Über die WBS GRUPPEMit einem Jahresumsatz von mehr als 150 Millionen Euro im Jahr 2021 ist die WBSGRUPPE die größte Anbieterin digitaler Lernformate in Deutschland. Mit ihrerKernmarke WBS TRAINING verfügt sie über 40 Jahre Praxiserfahrung. Die WBS GRUPPEbeschäftigt derzeit mehr als 1.800 Mitarbeitende an über 250 Standorten.Pressekontakt:WBS Presseabteilungmailto:presse@wbs-gruppe.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/139061/5504796OTS: WBS GRUPPE