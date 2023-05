Fairtrade wächst trotz turbulenter Zeiten / Jahrespressekonferenz von Fairtrade Deutschland (FOTO)

- Fairtrade-Umsätze in Deutschland steigen um 11 Prozent

- Bananen und Kakao mit Absatzwachstum, Rückgänge bei Kaffee und Blumen

- Klimakrise verschärft Situation in den Anbauländern - Politik ist gefragt



Ermutigende Entwicklung trotz multipler Krisen: Der Umsatz mit

Fairtrade-Produkten in Deutschland stieg 2022 um 11 Prozent auf 2,36 Mrd. Euro.

"Die Folgen von Krieg und Klimakrise sind in den Anbauländern deutlich spürbar.

Die Fairtrade-Absätze sind wichtig für die Menschen vor Ort, denn fairer Handel

stärkt die Widerstandsfähigkeit gegen Krisen", sagte Claudia Brück, Vorständin

von Fairtrade Deutschland auf der Jahrespressekonferenz. Zur Resilienz trägt

unter anderem die Fairtrade-Prämie bei: Diesen finanziellen Aufschlag zusätzlich

zu den Erzeugerpreisen investieren die Organisationen vor Ort in

gemeinschaftliche Projekte. Die Prämien-Einnahmen durch Absätze auf dem

deutschen Markt nahmen 2022 um 10 Prozent auf 44 Mio. Euro zu.