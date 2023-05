Neues Logo, neues Corporate Design - neuer IVA / Verantwortungsvoll die Zukunftsfähigkeit der modernen Landwirtschaft gestalten (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) - Pünktlich zu seiner Mitgliederversammlung 2023 in Berlinpräsentiert sich der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) in einem neuen, modernenGewand. Sichtbares Zeichen dafür ist sein neues Logo, doch auch das CorporateDesign wurde überarbeitet. Der Wirtschaftsverband als Absender will sich damitauf der Höhe der Zeit, dialogorientiert, verbindlich und offen zeigen - und festverwurzelt in der grünen Branche. Das neue Logo spiegelt die Weiterentwicklungdes IVA und seine Werte wider, ist kompakter, responsive und passt sich so auchbesser in neue digitale Kontexte ein. Mit der dynamischen, zu beiden Seitenoffenen Form wird die Dialogbereitschaft, zu der sich der IVA in seinem Leitbildbekannt hat, verdeutlicht und die Offenheit des Verbands für Themen undHerausforderungen der Zukunft symbolisiert.Der IVA hat im vergangenen Jahrzehnt und insbesondere in den letzten Jahren einedynamische Weiterentwicklung vollzogen. Das betrifft sowohl die inhaltlicheAufstellung des Verbands als auch die Darstellung und sein Auftreten nach außen.Mit einem neuen Leitbild wurde 2018 eine klare Vision mit fünf Wertenformuliert, die seither das Arbeiten im Verband leiten. Die thematischeBandbreite wurde auf fünf Themengebiete erweitert: Zu den klassischenFachbereichen Pflanzenschutz und Pflanzenernährung sind mit Biostimulanzien undPflanzenzüchtung zwei neue Fachbereiche hinzugekommen. Über alle Bereiche hinwegengagiert sich der IVA inzwischen auch verstärkt in Fragen von Digitalisierungund Präzisionslandwirtschaft. Diese breitere inhaltliche Aufstellung undPositionierung findet sich nun auch in seinem neuen äußeren Erscheinungsbild undCorporate Design wieder.Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen deragrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der 51Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung,Pflanzenzüchtung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVAvertretene Branche steht für innovative Produkte für eine moderne undnachhaltige Landwirtschaft.Pressekontakt:Industrieverband Agrar e. V., PressestelleMartin MayTel. +49 69 2556-1249 oder +49 151 54417692Fax +49 69 2556-1298E-Mail: mailto:may.iva@vci.dehttps://www.iva.dehttps://twitter.com/IVA_Pressehttps://www.linkedin.com/company/industrieverband-agrar-ivaWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/16070/5504852OTS: Industrieverband Agrar e.V. (IVA)