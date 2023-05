Ledn erhält behördliche Genehmigung auf den Kaimaninseln

TORONTO, 9. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Ledn Inc. („Ledn"), ein globaler Finanzdienstleister für digitale Vermögenswerte, hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) die Registrierung und Zulassung als Virtual Asset Service Provider (VASP) erhalten hat. Das Unternehmen, das eine Reihe von Finanzprodukten und -dienstleistungen für digitale Vermögenswerte anbietet, darunter Bitcoin-gesicherte Kredite und Sparkonten für digitale Vermögenswerte, wird seinen weltweiten Kundenstamm bald über seine regulierte VASP-Tochtergesellschaft unter der Aufsicht der CIMA betreuen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die behördliche Zulassung in einem angesehenen internationalen Finanzdienstleistungszentrum erhalten haben", sagte Adam Reeds, Mitbegründer und CEO von Ledn. „Dies ist ein weiterer Beweis für das, was wir bei Ledn sorgfältig aufgebaut haben, insbesondere in einer Zeit, in der viele unserer Branchenkollegen ins Stocken geraten sind."