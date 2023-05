Vortex beauftragt RESPEC mit der Weiterentwicklung seines Salzprojekts Robinsons River in Neufundland & Labrador (Kanada)

9. Mai 2023 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / – Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX | OTC: VTECF | FWB: AA3) („Vortex“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Rahmenvertrag über die Erbringung von Dienstleistungen (der „Vertrag“) mit RESPEC Consulting Inc. („RESPEC“), einem führenden Unternehmen in den Bereichen Technik, Daten, Geowissenschaften und technologische Lösungen für die Salzindustrie, abgeschlossen hat. Gemäß dem Vertrag wird RESPEC hinsichtlich der Exploration und Weiterentwicklung des Salzprojekts Robinsons River (das „Projekt“) direkt mit Vortex zusammenarbeiten und ein Explorationsprogramm für das Projekt erarbeiten, das darauf abzielt, festzustellen, ob das Projekt ähnliche geologische Eigenschaften wie die Salzlagerstätte Great Atlantic von Atlas Salt aufweist, die sich etwa 15 km nördlich des Projekts befindet.

Die Experten von RESPEC haben über 1.000 Kavernen in fast allen großen Kavernenspeicherregionen der Welt bewertet. Durch ihre umfangreiche Erfahrung unter Tage haben sie Pionierarbeit bei der Entwicklung eigener Spezialsoftware und Felslabortests geleistet, die sich auf die Analyse von Kavernen im Hinblick auf den Abbau mittels Solung und konventioneller Bergbauverfahren konzentrieren. RESPEC verfügt über das weltweit größte Felslabor für die untertägige Speicherindustrie und hat Erfahrung mit einigen der größten Projekte in Nordamerika, darunter das Advanced Clean Energy Storage Project von Mitsubishi Power in Utah, das ATCO Heartland Energy Centre in Alberta und sieben weitere Wasserstoffspeicherprojekte weltweit.

Das Projekt erstreckt sich über 17.139 Hektar in der kanadischen Provinz Neufundland & Labrador und liegt etwa 35 km südlich von Stephenville. Frühere Arbeiten, die auf dem Projekt absolviert wurden, beinhalten eine Gravitations- und eine Magnetikmessung, die nach Erwartung des Unternehmens zur Planung des Explorationsprogramms für das Projekt und seiner Datenerfassung beitragen werden. Vortex erkundet das Projekt auf mögliche Ähnlichkeiten mit der von Atlas Salts betriebenen Lagerstätte Great Atlantic.