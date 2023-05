Pan American Energy beauftragt Axiom Exploration Group bei Lithiumprojekt Big Mack in Ontario

9. Mai 2023 - Calgary (Alberta) / IRW-Press / Pan American Energy Corp. (das „Unternehmen“ oder „Pan American“) (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS6) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Dienste von Axiom Exploration Group Ltd. („Axiom“) hinsichtlich der Umsetzung des Explorationsprogramms 2023 beim Lithiumprojekt Big Mack in Anspruch genommen hat. Die letzten Vorbereitungen für die Durchführung umfassender geochemischer Oberflächenprobennahmen im Projektgebiet sind zurzeit im Gange. Das Programm wurde konzipiert, um die Bohrziele weiter zu verfeinern und zahlreiche kartierte Pegmatitvorkommen an der Oberfläche zu erproben, die bis dato noch nicht auf Lithium analysiert wurden.

Das aus unterschiedlichen Geowissenschaftlern bestehende Team von Axiom, einem in Saskatchewan ansässigen Unternehmen, das sich im Besitz von Mitarbeitern befindet, setzt seine Erfahrung ein, die es in ganz Kanada und mehreren anderen Ländern bei der Erbringung geologischer Dienstleistungen gesammelt hat. Die Explorationsabteilung von Axiom kann eine Erfahrung in mehreren Rechtsprechungen vorweisen und leitet zahlreiche laufende Lithiumprojekte im gesamten Osten Kanadas. Das Personal ist auf die Exploration von Pegmatiten mit seltenen Elementen spezialisiert und die Geowissenschaftler von Axiom sind mit dem aktuellen Know-how der Branche und den erforderlichen Werkzeugen ausgestattet, um zuverlässige und akkurate Daten zu liefern. Die Expertise von Axiom umfasst den anfänglichen Entwurf, den Betrieb und das Management von Grassroots-Explorationsprogrammen bis hin zur Optimierung von fortgeschrittenen Projekten.

Die Arbeiten beim Projekt Big Mack sollen Ende Mai beginnen. Das Programm wird systematische geochemische Probennahmen im gesamten Konzessionsgebiet umfassen, um Gebiete zu definieren, die Mineralisierungen an der Oberfläche beherbergen, und um bekannte Pegmatite zu erproben, die in der Vergangenheit nicht auf Lithium erprobt wurden. Das Unternehmen plant, die kürzlich abgeschlossenen hochauflösenden magnetischen UAV-Daten zu verwenden, um die Beschreibung der Ziele zu unterstützen. Dieses Programm wird vor einem Bohrprogramm durchgeführt werden, das voraussichtlich im Spätsommer beginnen wird.