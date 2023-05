Knight-Hennessy Scholars kündigt für 2023 die bisher größte Kohorte neuer Stipendiaten an

Der sechste Jahrgang der Knight-Hennessy Scholars wird 85 neue Stipendiaten umfassen, die 29 Länder und 38 Studiengänge für Graduierte an der Stanford University vertreten.

STANFORD, Kalif., 9. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Knight-Hennessy Scholars an der Stanford University gab heute die bisher größte Zahl von 85 neuen Stipendiaten für das Jahr 2023 bekannt. Die neue Kohorte umfasst Studenten aus 29 Ländern, die für Abschlüsse an 38 Graduierten-Programmen an allen sieben Graduiertenschulen in Stanford studieren werden. Zum ersten Mal sind auch Stipendiaten aus Ungarn, Malawi, den Niederlanden, Russland, Sierra Leone und der Türkei dabei.