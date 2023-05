S&P 500 - Schwache Tageskerze

Am Vortag hieß es im Insight: "Der S&P 500 sollte die Aufwärtsdynamik vom Freitag am heutigen Montag weiter fortsetzen und könnte bis zum Widerstand bei 4.160 Punkten hochziehen. Darüber wäre ein Anstieg bis 4.180 und 4.200 Punkte möglich. Allerdings wird auch der S&P 500 von der Saisonalität belastet und zeigt sich ab Anfang Mai eher mit wieder fallenden Kursen. Stopps für Long-Positionen sollten also eng nachgezogen werden."

Im Bereich von 4.120 Punkten notiert aktuell der 10er-EMA im Tageschart. Hier könnte der S&P 500 die aktuelle Korrektur zunächst beenden und eine Gegenbewegung bis 4.140/4.150 Punkte starten. Rutscht der S&P 500 hingegen weiter ab, würde bei einem nachhaltigen Kursrutsch unter den 10er-EMA ein kurzfristiges Schwächesignal generiert und ein Rücklauf bis 4.100 und 4.060 Punkte wahrscheinlich werden.