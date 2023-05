Fortis Investor-Update – Dividenden-Aristokrat im Energiesektor! Ein krisensicheres Geschäft?

Das Unternehmen wurde bereits im Jahr 1885 als St. John's Electric Light Company gegründet und änderte im Jahr 1924 den Namen eben in Newfoundland Light & Power Company, die wiederum 1949 an der Börse handelbar war. Nachdem das Wachstum in der lokalen Region erschöpft war, begann die Expansion in Kanada mit dem Erwerb anderer Versorger in Prince Edward Island und den Markteintritt in Ontario. Nach der Expansion nach Belize und auf die Cayman Islands ab Ende der 1990er Jahre, der Akquisition von Stromversorger in Alberta und British Columbia wandte sich Fortis dem Geschäft in den Vereinigten Staaten zu. Im Jahr 2013 erwarb Fortis den Versorger Central Hudson Energy und zahlte 1,5 Milliarden US-Dollar für den Kauf des Strom- und Gasversorgers aus dem Bundesstaat New York. Darauf folgte ein 4,3-Milliarden-Dollar-Deal für UNS Energy, einen Erdgas- und Stromversorger in Arizona. Im Jahr 2016 schließlich tätigte Fortis für 11,3 Milliarden US-Dollar mit der Akquisition von ITC Holdings seine bisher größte Übernahme. ITC Holdings war damals der größte unabhängige Übertragungsnetzbetreiber in den Vereinigten Staaten mit einem operativen Geschäft in sieben US-Bundesstaaten.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer