Johannes Bussmann ist neuer Präsident des TÜV-Verbands

Berlin (ots) - Mitgliederversammlung wählt den Vorstandschef von TÜV SÜD zumneuen Vorsitzenden des Verbands. Nachhaltigkeit, Energieversorgung sowieDigitalisierung und Künstliche Intelligenz zentrale Themen der Präsidentschaft.Dr. Johannes Bussmann (54) ist neuer Vorsitzender des Präsidiums desTÜV-Verbands e.V. in Berlin. Der Vorstandvorsitzende der TÜV SÜD AG wurde heutevon der Mitgliederversammlung an die Spitze des Verbands gewählt. Er tritt dieNachfolge von Prof. Dr. Axel Stepken an. Bussmann übernimmt den Vorsitz desTÜV-Verbands in herausfordernden Zeiten. Der Krieg in der Ukraine geht inszweite Jahr, die Klimakrise spitzt sich ökologisch und politisch zu und dieDigitalisierung bekommt mit der KI-Revolution eine völlig neue Dynamik."Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind beherrschende Themen unserer Zeit. Politikund Wirtschaft müssen jetzt Tempo machen, um unsere Lebensgrundlagen dauerhaftzu erhalten", sagte Bussmann nach seiner Wahl. "Dabei muss es gelingen, dieEnergieversorgung auf Grundlage innovativer Technologien zu sichern." Insgesamtsei die deutsche Wirtschaft bei der nachhaltigen Transformation ihrerOrganisationen und Geschäftsmodelle auf einem guten Weg. Auch dieTÜV-Unternehmen haben sich beim Thema Nachhaltigkeit breit aufgestellt. "AlsPrüforganisationen unterstützen wir die Wirtschaft bei Investitionen in grüneTechnologien wie Wasserstoff oder erneuerbare Energien, energieeffizienteGebäude, Elektromobilität oder nachhaltige Produkte", sagte Bussmann. "Mitzertifizierten Umweltmanagementsystemen können Unternehmen ihrumweltverträgliches Handeln sicherstellen sowie umweltbezogene Chancen undRisiken frühzeitig erkennen." Darüber hinaus tragen unabhängige Prüfungen dazubei, dass gesetzlich vorgeschriebene Umweltstandards eingehalten werden.Ein weiteres Kernthema der Präsidentschaft von Johannes Bussmann ist dieDigitalisierung mit einem Fokus auf Cybersecurity und Künstlicher Intelligenz(KI). "Cyberangriffe verursachen enorme Schäden in Unternehmen, öffentlichenEinrichtungen und bei den Bürgerinnen und Bürgern", sagte Bussmann. "Wirbrauchen stärkere digitale Schutzschilde und mehr Investitionen inCybersecurity." So könnten zusätzliche gesetzliche Vorgaben beispielsweise fürvernetzte Produkte sowie die Einhaltung von Normen und Standards für dieIT-Sicherheit von Unternehmen entscheidend dazu beitragen, das Schutzniveau zuerhöhen.Seit der Einführung von ChatGPT ist auch einer breiten Öffentlichkeitklargeworden, welches Potenzial Künstliche Intelligenz hat - und welche Risikenmit ihrer Anwendung in verschiedenen Bereichen einhergehen. "Hoch automatisierteFahrzeuge müssen sicher und medizinische Diagnosen nachvollziehbar sein", sagte