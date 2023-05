München (ots) - #gemeinsam: So lautet das Jahresmotto des Bundesverbands der

Systemgastronomie e. V. (BdS) und auch der diesjährigen

BdS-Mitgliederversammlung in Bonn. Gemeinsam mit rund 200 Gästen feierte die

Wertegemeinschaft, sie blickte zurück auf Erreichtes und zog eine positive

Jahresbilanz. Erstmals mit dabei: der neue BdS-Hauptgeschäftsführer Markus

Suchert.



#gemeinsam ist gelebte Wirklichkeit





" #gemeinsam ist in der Systemgastronomie keine Floskel, sie ist gelebteWirklichkeit, denn wir sind zu Recht stolz darauf, dass Menschen ausunterschiedlichen Nationen, Kulturen und Religionen in unseren Restaurantszusammenarbeiten. Für mich ist das ein deutliches Zeichen für eine integrative,vielfältige und tolerante Kraft, die in der Systemgastronomie steckt", betonteSandra Mühlhause, Präsidentin des Bundesverbands der Systemgastronomie e.V.(BdS), in ihrer Eröffnungsrede.Von Podcast bis Teamcup der SystemgastronomieDie Power der Systemgastronomie und des BdS erkenne man aber auch daran, was imletzten Jahr auf allen Ebenen und in allen Bereichen geleistet, erreicht und#gemeinsam vorangebracht worden sei. Der spannende Podcast "Pizza, Burger,Business - Die Systemgastronomie", mit dem man ein eigenes Format geschaffenhabe, der Teamcup der Systemgastronomie, der nach zweijähriger virtuellerAusrichtung wieder eine überwältigende Resonanz erfuhr, oder die Verleihung desPreises der Deutschen Systemgastronomie seien nur einige Beispiele dafür. "Dochnatürlich gestaltet der BdS die Branche nicht nur dank erfolgreicherVeranstaltungen, sondern vor allen Dingen tatkräftig und erfolgreich aufpolitischer Ebene", sagte Sandra Mühlhause. So habe man etwa bei den ThemenEnergie- und Strompreisbremse sowie "beleuchtete Werbeanlagen" deutlicheVerbesserungen für die Branche erreichen können. "Besonders erfreulich warsicherlich die Entscheidung, dass die reduzierte Mehrwertsteuer für Speisen überdas Ende 2022 hinaus verlängert wurde. Zwar wurde das Thema erneut bis Ende 2023befristet, aber Sie können sicher sein, dass wir alles dafür tun, hier einedauerhafte Reduzierung zu erreichen", unterstrich Mühlhause.Markus Suchert: "Wir setzen uns für die Entfristung des reduziertenMehrwertsteuersatzes ein."Bei Markus Suchert, der sich den Mitgliedern als neuer BdS-Hauptgeschäftsführervorstellte, steht das Thema Mehrwertsteuer ganz oben auf der Agenda: "DieSystemgastronomie hat selbst in den schwersten Krisenzeiten investiert unddadurch Arbeitsplätze gesichert. Auch wenn wir nun wieder eine wirtschaftlicheErholung sehen, ist eine Unterstützung für die Gastronomie aufgrund des