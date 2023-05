Hut 8 Mining Production and Operations Update für April 2023

Toronto, Wardu (ots/PRNewswire) - Fortschritte bei der Sanierung am

Drumheller-Standort Alberta



Mit 9,265 BTC hält Hut 8 weiterhin die größte Menge an selbst geschürften

Bitcoins als Reserve für jedes börsennotierte Unternehmen.



132 Bitcoin geschürft im April





(Hut 8 Mining Corp Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) ("Hut 8" oder das "Unternehmen"),einer der größten, innovationsorientierten Pioniere des Schürfens von digitalenVermögenswerten und Anbieter von Hochleistungscomputer-Infrastrukturen, hat inder Zeit bis zum 30. April 2023 132 Bitcoins geschürft.Produktions-Highlights für den April 2023:- 132 Bitcoin wurden generiert, was einer durchschnittlichen Produktionsrate vonetwa 4,4 Bitcoin pro Tag entspricht- Gesamtguthaben von nicht belasteten Bitcoins, die am 30. April in Reservegehalten wurden, sind 9'265.- Die installierte ASIC-Hashrate-Kapazität in unseren Alberta-Einrichtungenbetrug am Ende des Monats 2,6 EH/s.- Hut 8 produzierte im April 50,77 BTC/EH- Während des Monats wurden keine Bitcoin verkauft.Betriebliche Höhepunkte:- Die Sanierung an unserem Standort Drumheller in Alberta wurde während desMonats fortgesetzt:- Hohe Energieeinspeisungen am Standort haben zu Geräteausfällen geführt, dieden Betrieb erheblich reduziert haben, was derzeit bei etwa 15 % unsererinstallierten Hashrate am Standort liegt.- Als Reaktion darauf begannen wir, Firmware für alle Miner-Modelle zuimplementieren, die entwickelt wurde, um die maximale Ausgangsspannung derStromversorgung zu senken und sicherzustellen, dass unsere Geräte innerhalbsicherer Grenzen arbeiten.- Unser Team engagiert sich aktiv bei der Reparatur beschädigter Geräte undder Wiederherstellung der Hashrate auf das optimale Niveau.- Wir beobachten die Situation genau und werden weiterhin die notwendigenAnpassungen vornehmen, um unsere Ausrüstung auszubessern, zu schützen und zuoptimieren.- Wir erhöhen aktiv die Zahl der Mitarbeitenden im Bereich desReparaturpersonals, fügen eine zusätzliche Schicht im Reparaturzentrum hinzuund haben neue Hardware beschafft, um Reparaturen zu beschleunigen und dieGeschwindigkeit zu beschleunigen, mit der wir Miner wieder online bringen.- Wir gehen davon aus, dass die Website innerhalb von 10-12 Wochenwiederhergestellt wird.- Spitzen bei den Energiepreisen haben zusätzlichen Gegenwind bei Drumhellerverursacht.- Unser Team sucht aktiv nach Möglichkeiten, den Großteil der rund 7'000 Miner,die aus unserem Standort in North Bay entfernt wurden, betriebsbereit zumachen."Wir sind uns der Auswirkungen, welche die Probleme bei Drumheller auf dasbreitere Geschäft haben, sehr bewusst: Sie sind komplex und herausfordernd, aber