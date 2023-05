Seite 2 ► Seite 1 von 4

Hamburg (ots) -- Szenario: Wenn chinesische Hersteller ihren Marktanteil in China bis 2030 auf75 % erhöhen, würde das die europäischen Autohersteller mehr als 7 Mrd. EUR anjährlichen Nettogewinnen kosten- Szenario: Wenn chinesische Importe in Europa einen Marktanteil von 10 %erobern, würden der europäischen Automobilsektor bis 2030 rund 24 Mrd. EUR anWertschöpfung verlieren - inklusive der Zulieferer noch wesentlich mehr- Europa: Konkurrenz durch chinesische Importe aufgrund des vergleichsweiseoffenen Markts besonders hoch- Gleiche Wettbewerbsbedingungen, eine Stärkung der lokalen Lieferketten undAusbau der Infrastruktur könnten Auswirkungen auf Automobilbranche abmildernChina ist längst nicht mehr das "El Dorado" der europäischen und vor allem derdeutschen Automobilhersteller: Sie haben in den letzten Jahren deutlichMarktanteile im weltweit größten Automobilmarkt in China verloren und Ende 2022ihre Marktführerschaft eingebüßt - vor allem, weil sie bei der Elektromobilitätvon einheimischen Herstellern rechts überholt wurden. Bei neu zugelassenenElektrofahrzeugen liegt der Anteil chinesischer Hersteller bei 80 %. Das hatneben China nun auch Folgen für den europäischen Markt, auf dem chinesischeHersteller schon in den Startlöchern stehen. Doch wo geht es in Zukunft hin undwelche finanziellen Auswirkungen haben die schrumpfenden Marktanteile für dieeuropäischen Hersteller? Dieser Frage geht die aktuelle Studie des weltweitführenden Kreditversicherers Allianz Trade nach und kommt zu folgendem Schluss:"Die Elektrofahrzeuge chinesischer Hersteller erfreuen sich in China immergrößerer Beliebtheit", sagt Aurélien Duthoit, Branchenexperte bei Allianz Trade."Sie werden bis 2030 ihre Marktanteile weiter kräftig ausbauen, zu Lasten voneuropäischen Autobauern und deren lokalen Tochtergesellschaften und JointVentures. Das sind trübe Aussichten für die europäischen und insbesonderedeutschen Autobauer, die 2022 Fahrzeuge im Wert von 24 Mrd. EUR nach Chinaexportiert haben."Energiewende: Chinesische Autobauer in den Startlöchern in EuropaSchon heute machen die lokalen Tochtergesellschaften und Joint Ventures rund 85% des Absatzvolumens der europäischen Hersteller auf dem chinesischen Markt aus.Aber auch sie hatten beim Umstieg auf Elektromobilität den Fuß auf der Bremse:Von den 20 meistverkauften Elektrofahrzeugen in China im Jahr 2022 wird nureines von einem chinesisch-europäischen Joint Venture hergestellt."Auch in Europa dürften in China gefertigte Fahrzeuge im Zuge der europäischenEnergiewende zunehmend in Fahrt kommen", sagt Duthoit. "Bis 2035 werdenbatteriebetriebene Elektrofahrzeuge praktisch alle Neuwagenverkäufe in Europa